Artvin'de çığ düştü; 2 ev ile 1 iş makinesi kar kütlesi altında kaldı

Artvin'in Borcka ilcesinde 2 boş ev ile 1 iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Artvin'de çığ düştü; 2 ev ile 1 iş makinesi kar kütlesi altında kaldı
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DHA
Yayınlanma: 01.03.2025 - 13:30

Olay, sabah saatlerinde Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel mevki ile Camili köyünde meydana geldi.

Yoğun kar yağışının ardından köydeki farklı yamaçlarda çığ düştü. Yamaçlardan kayan kar kütlesi, yol kenarında bulunan 1 iş makinesi ile 2 boş evin üzerine düştü. Çığın ardından köye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikteki kar kütlesinin üzerinde incelemelerde bulunan ekipler, hasar tespit çalışması başlatırken; İl Özel İdaresi ekipleri çığ tehlikesine karşı yol açma çalışmalarını durdurdu. 


Etiketler: #Artvin #çığ #çığ düştü

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