Artvin'de çığ düştü; 2 ev ile 1 iş makinesi kar kütlesi altında kaldı
Artvin'in Borcka ilcesinde 2 boş ev ile 1 iş makinesinin üzerine çığ düştü.
Olay, sabah saatlerinde Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel mevki ile Camili köyünde meydana geldi.
Yoğun kar yağışının ardından köydeki farklı yamaçlarda çığ düştü. Yamaçlardan kayan kar kütlesi, yol kenarında bulunan 1 iş makinesi ile 2 boş evin üzerine düştü. Çığın ardından köye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikteki kar kütlesinin üzerinde incelemelerde bulunan ekipler, hasar tespit çalışması başlatırken; İl Özel İdaresi ekipleri çığ tehlikesine karşı yol açma çalışmalarını durdurdu.
Etiketler: #Artvin #çığ #çığ düştü
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Trump ile Zelenski kameralar önünde tartıştı
- Kim oldukları ortaya çıktı
- İşinden atıldı, Başdanışman Oruç'u işaret etti
- Terör örgütü PKK'den 'ateşkes' açıklaması!
- Dünya liderleri Trump-Zelenski krizine ne tepki verdi?
- Emekli tümamiral Gürdeniz'den kritik değerlendirme
- Öcalan'ın çağrısı kayıt altına alındı mı?
- İşte Fenerbahçe'nin yarı finaldeki rakibi!
- Colani, Bilal Erdoğan'ı kabul etti
- CHP'li iki belediye başkanı evleniyor!