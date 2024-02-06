Artvin'de heyelan... 2 bina tahliye edildi

Yayınlanma: 06.02.2024 - 14:42

Güncelleme: 06.02.2024 - 14:42

Kentte etkili olan şiddetli yağışlar sonrası Borçka ilçesinde heyelanlar meydana geldi. Gündoğdu Mahallesi’nde 10 hanenin yaşadığı 2 bina heyelan riski nedeniyle AFAD ekiplerince tedbir amaçlı tahliye oldu.

Bölgede inceleme yapan Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, 10 hanenin bulunduğu 2 binayı tedbir amaçlı tahliye ettiklerini söyledi.

"SU BASKINLARI VAR"

Kaymakam Contarlı yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Bütün arkadaşlarımızla sahadayız, mücadele etmeye çalışıyoruz. İnşallah sağ salim tamamlayacağız. Önlem amacıyla AFAD birimlerince 10 hane boşaltıldı. Can kaybı olmadan bunu da inşallah sağ salim atlatacağız. Aksu Mahallesi’nde bir düğün salonunu su bastı. Belli yer yer bölgelerde su baskınları var. Hem belediye, hem özel idaresi ekipleri olayla müdahale ediyor” ifadelerini kullandı.