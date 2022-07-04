Artvin'de heyelan meydana geldi: TIR şoförleri kayalıkların altında geçiş sırasını beklemek zorunda
Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı Tüneli mevkisinde meydana gelen ve 1 TIR şoförünün hayatını kaybettiği heyelanda yola düşen dev kayaların kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Her yıl bu bölgede kaza olduğunu ve arkadaşlarını yitirdiklerini belirten TIR şoförü Sedat Yazıcı, Cumhuriyet'e konuştu.
Artvin'in Hopa ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Esenkıyı Tüneli mevkisinde meydana gelen ve 1 TIR şoförünün hayatını kaybettiği heyelanda yola düşen dev kayaların kaldırılması için çalışma yürütülüyor.
Sarp Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine ulaşmak isteyen şoförler de heyelanlı sahada uzayıp giden TIR kuyruğunda korkulu bekleyişlerini sürdürüyor.
Otuz yedi yıldır TIR şoförlüğü yapan Sedat Yazıcı, yıllardır yaşadıkları heyelan riskini Cumhuriyet'e anlattı.
'EN AZ 100 ARAÇ KAYALIKLARIN ALTINDA BEKLİYOR'
Hala birçok şoförün park yeri olmadığı için yol üzerinde beklediğini belirten Yazıcı, bu alanda durmaya mecbur olduklarını belirtti. Bölgede sırada bekleyen iki bin 300 aracın olduğunu anlatan Yazıcı, "Kayalıkların altında en az 100 araç var. Hepsi mecbur sıranın gelmesini bekliyorlar. Her yıl değil her altı ayda bir ölüyoruz. Biz bu bölgeyi biliyoruz, tedbirimizi alıyoruz ama bilmeyenler de var" ifadelerini kullandı.
'İNCE TAŞLAR VE KAYALAR GELİYOR ÜSTÜMÜZE, KORKUYORUZ'
Heyelanın şoförler yoldan geçerken değil, uyudukları sırada meydana geldiğini aktaran Yazıcı, çekim yapmak istediği sırada jandarmanın da kendisini uyardığını söyledi.
Korktuklarını anlatan Yazıcı, sözlerine şu şekilde devam etti:
"İnce taş geliyor önce üzerimize, artçı diyoruz biz onlara. Sonra büyük kayalar geliyor, korkuyoruz. Hopa yolu yapıldığından beri söylüyoruz. Bu olay unutulacak ama 5-6 ay sonra yine arkadaşlarımız ölecek. Bizden alınan paranın binde birini bizim için kullanmıyorlar. Bir banoya, tuvalet, çeşme bile yok."
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