Artvin'de kar etkisi... Eğitime 1 gün ara, kamu çalışanlarına idari izin verildi

Yayınlanma: 18.12.2024 - 09:30

Güncelleme: 18.12.2024 - 09:30

Artvin'de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Merkez ilçe ve bağlı köyler ile Ardanuç, Borçka, Şavşat, Yusufeli ve Murgul ilçelerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Kararın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda alındığı bildirildi.

Artvin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların yanı sıra özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde de eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında ise hamile çalışanlar, engelli bireyler ve engelli çocuğu bulunan memurlar idari izinli sayılacak. Valilik, olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.