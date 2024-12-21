Artvin'de kar yağışı ve yağmur heyelana yol açtı: 6 köye ulaşılamıyor!

Ardanuç ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası kara yolu ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı 6 köyün ulaşımının sağlandığı yolda çalışma başlatıldı.

Artvin'de kar yağışı ve yağmur heyelana yol açtı: 6 köye ulaşılamıyor!
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İHA
Yayınlanma: 21.12.2024 - 11:53

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yoğun kar yağışı ve yağmur heyelana yol açtı. Sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avcılar, Akarsu, Gümüşhane, Okumuşlar, Derinköy ve Ağıllar köylerini birbirine bağlayan grup yolunun 12. kilometresinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan dev kaya parçaları ve toprak, yolu tamamen ulaşıma kapattı. Sabah erken saatlerde köylerinden ilçeye gitmek isteyen yurttaşlar, yolun kapalı olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirdi.

Heyelan sonrası bölgede İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, bölgede heyelanlara karşı dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.


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