Artvinli gazeteciler İsmail Arı’nın tutuklanmasını protesto etti: İsmail Arı bir an önce serbest bırakılmalı

BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanması Artvin'de protesto edildi. Gazetecilik meslek örgütleri, ortak açıklamayla tutuklama kararına tepki gösterdi. Artvin Faal Gazeteciler Derneği ile Artvin Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan ortak basın açıklamasını okuyan Artvin Faal Gazeteciler Dernek Başkanı Sami Özçelik şunları ifade etti:

"Ülkemizin siyasi ve ekonomik geleceği, demokrasimizin sağlığı ile doğrudan bağlantılıdır. Bizler, kendini sorumlu hisseden her sivil toplum kuruluşu gibi, ülkemizde basına karşı yaşanan gelişmeleri büyük bir endişe ile takip ediyoruz. Yaşadığımız şu günlerde basın mensuplarına yönelik hukuki süreçlere dair uygulamalar, endişelerimizi giderek artırmaktadır. Bu hukuki süreçler, demokratik ülkelerde asla kabul edilemeyecek boyutlara gelmiştir. Bu durumun normalleştirilmesi kabul edilemez bir gerçektir. Basına karşı bu tutumlar, demokrasiye ve hukuk devletine olan inancın sarsılmasına neden olurken toplumu da tehdit etmektedir. Bu sebeple, toplumu oluşturan her kesimin ortak bir demokrasi bilinciyle hareket etmesi, ülkemizin aydınlık yarınları için zorunludur. Bu bağlamda, gazeteci İsmail Arı’nın tutuklanması, basın ve ifade özgürlüğü açısından son derece kaygı verici bir gelişmedir. Gazetecilik faaliyetleri kapsamında yürütülen haber takibi ve kamuoyunu bilgilendirme görevi, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biridir.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Bir gazetecinin mesleki faaliyetleri nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılması, yalnızca bireysel bir hak ihlali değil, aynı zamanda toplumun haber alma hakkına yönelik ciddi bir müdahaledir. Basın mensuplarının yargı baskısı altında tutulması, kamu adına denetim görevini zayıflatır ve demokratik işleyişe zarar verir. Gazetecilik suç değildir. Eleştirel haber yapmak, kamu gücünü sorgulamak ve gerçekleri ortaya koymak basının temel sorumluluğudur. Bu sorumluluğun cezalandırılması kabul edilemez. Yetkililere çağrımız; basın özgürlüğünü evrensel hukuk normları çerçevesinde güvence altına almaları ve gazetecilerin mesleklerini özgürce icra edebilecekleri bir ortamı sağlamalarıdır. İsmail Arı’nın bir an önce serbest bırakılması gerektiğini vurguluyor, hukukun üstünlüğüne ve adil yargılanma hakkına saygı gösterilmesini talep ediyoruz.

"ADALET VE DEMOKRASİ MÜCADELESİNDEN ASLA VAZGEÇMEMELİYİZ"

Bizler, tüm bu süreçlerde kararlılıkla demokrasiyi, insan haklarını ve basın özgürlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Birlik ve dayanışma içerisinde, barışçıl bir anlayışla taleplerimizi dile getirirken hukukun üstünlüğünü esas alacağız. İnancımız odur ki; adaletin gölgelendiği, özgürlüklerin kısıtlandığı hiçbir düzen uzun ömürlü olamaz. Bu anlayışla umudu büyütmeli, adalet ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmemeliyiz. Unutulmamalıdır ki demokrasilerde 'millet iradesinin' üzerinde hiçbir güç yoktur. Basın özgürlüğü ise toplumun ortak güvencesidir."