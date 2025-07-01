ASAL anketinde çarpıcı sonuç: En güvenilen kurum 'hiçbiri' çıktı!

ASAL Araştırma Şirketi, 26 ilde 12-21 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasında çarpıcı sonuçlara ulaştı. 2012 katılımcıya “Sizce bugün Türkiye’nin en güvenilir kurumu hangisidir?” sorusu yöneltildi.

Ankete katılanların yüzde 24,9’u “Hiçbir kuruma güvenmiyorum” yanıtını verirken, bu oran soruya verilen en yüksek cevap oldu. İkinci sırada yüzde 18,0 ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yer aldı.

Öne çıkan diğer sonuçlar ise şöyle:

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT): Yüzde 13,5

Emniyet Genel Müdürlüğü: Yüzde 10,6

Cumhurbaşkanlığı: Yüzde 8,3

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM): Yüzde 8,1

ÖSYM: Yüzde 2,2

Yüksek Seçim Kurulu (YSK): Yüzde 2,0

Diyanet İşleri Başkanlığı: Yüzde 1,9

Belediyeler: Yüzde 1,6

Yargı: Yüzde 1,6

TÜİK: Yüzde 1,3

Bankalar: Yüzde 1,2

Politikacılar: Yüzde 1,0

Medya: Yüzde 0,8

Diğer: Yüzde 3,0

Araştırma sonucuna göre, halkın en az güvendiği kurumlar arasında medya, politikacılar ve istatistik kurumu TÜİK yer aldı.