Asal Araştırma yayımladı... Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Ne AKP ne CHP birinci sırada

26.02.2026 10:40:00
Haber Merkezi
Asal Araştırma'nın yayımladığı 'Milletvekili Genel Seçimi' anketinde 'Kararsız/Oy Kullanmam' tercihi yüzde 29,6 ile birinci sırada çıktı. Kararsızları en yakın yüzde 23,4 ile CHP seçmeni takip etti.

Asal Araştırma, 13-21 Şubat 2026 tarihinde 26 kentte 2 bin 15 kişi ile gerçekleştirdiği anketi kamuoyu ile paylaştı.

Ankette katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

Katılımcıların yüzde 29,6'sı kararsız olduğunu ifade etti. Yüzde 23,4'ü ise CHP'ye oy vereceğini açıkladı. Aynı soruda AKP'nin oranı ise yüzde 22,5 oldu.

Sıralama şu şekilde:

Kararsız/Oy Kullanmam: Yüzde 29,6

CHP: Yüzde 23,4

AKP: Yüzde 22,5

DEM Parti: Yüzde 6,2

MHP: Yüzde 5,6

İYİ Parti: Yüzde 4

Zafer Partisi: Yüzde 2,5

Anahtar Parti: Yüzde 2,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0,8

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA CHP ÖNDE

Ankette ayrıca kararsızların dağıtıldıktan sonraki sonuçlara da yer verildi. Sonuçlarda CHP yüzde 33,2 ile birinci sırada olurken AKP'nin oranı yüzde 32 oldu:

CHP: Yüzde 33.2

AKP: Yüzde 32

DEM Parti: Yüzde 8.8

MHP: Yüzde 8

İYİ Parti: Yüzde 5.7

Zafer Partisi: Yüzde 3.6

Anahtar Parti: Yüzde 3.4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2.8

Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.1

Diğer: Yüzde 1.4

