Asbestli gemi bakanlık iptaline rağmen İzmir’e ilerliyor

01 Eylül 2022 Perşembe, 21:58

Asbestli olduğu için İzmir’e gelmesi protesto edilen Brezilya donanmasının emekli ettiği Nae Sao Paulo adlı gemi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın iptal kararına rağmen ilerlemeye devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Temkinli, ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki onlar emellerinden vazgeçmeyecek. Biz de karşılarında çelik gibi durmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu, DİSK, KESK, İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, sendikalar, kent konseyleri, sivil toplum kuruluşları ve çevre platformlarından oluşan İzmir Gemi Söküm Koordinasyon Kurulu, söküm izni iptal edilen asbestli gemi Sao Paulo ile ilgili ortak bir basın açıklaması düzenledi.

İzmir Mimarlık Merkezi’nde bugün yapılan basın açıklamasına Gemi Söküm Koordinasyon Kurulu temsilcileriyle birlikte katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer mücadelenin süreceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın geminin Türk karasularına giremeyeceği açıklamasının büyük kazanım olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, şöyle konuştu:

Tüm İzmir halkının büyük hassasiyetle tek yumruk olduğunu biliyoruz. Bunu korumaya devam edeceğiz. Temkinli, ihtiyatlı olmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki onlar emellerinden vazgeçmeyecek. Biz de karşılarında çelik gibi durmaya devam edeceğiz.

‘Bakanlık açıklamasını ihtiyatla karşıladık’

İzmir Gemi Söküm Koordinasyon Kurulu adına ise basın açıklamasını TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Aykut Akdemir okudu:

Mücadelemiz güçlenerek devam ederken 26 Ağustos 2022 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından, ‘Tehlikeli Madde Envanter Raporu’nun Bakanlığa sunulmaması’ nedeniyle Nae Sao Paulo gemisi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edildiği, geminin Türkiye kara sularına girişine izin verilmeyeceği açıklandı.





Açıklama, çevre ve halk sağlığına zararlı olan, bilim ve hukuk dışı işlere karşı yürütülen örgütlü mücadelenin sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak bu açıklama, mücadele için nihai bir sonuç değil, ihtiyatla karşıladığımız bir karardır. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada ‘gerekli belgelerin sağlanmamış olması’ gerekçe gösterilmiştir.

‘GEREKÇE ESASA DEĞİL ŞEKLE İLİŞKİN’