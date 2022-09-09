Asbestli Nae Sao Paulo gemisi gelmeden geri gitti
İzmirlilerin Aliağa'da sökülmemesi için günlerce direndiği asbestli 'Nae Sao Paulo' uçak gemesi Brezilya'ya geri dönüyor. Foch Enstitüsü Başkanı Emerson Miura, karara etkileri nedeniyle İzmirlilere teşekkür etti.
Zehirli atık ve asbest taşıdığı gerekçesiyle İzmir’in Aliağa ilçesindeki söküm izni iptal edilen Brezilya donanmasına ait “Nae Sao Paulo” adlı uçak gemisi Rio de Janeiro’ya geri dönüyor. Nae Sao Paulo’yu taşıyan Hollanda bayraklı Alp Centre römorkörü varış yerini Rio de Janeiro olarak güncelledi.
Çevre Bakanlığı’nın 26 Ağustos’ta asbestli geminin Türk karasularına alınmayacağı açıklamasının ardından Alp Centre römorkörü hızını düşürmüş ancak yola devam etmişti. Ardından 30 Ağustos’ta Brezilya Çevre Bakanlığı’na bağlı IBAMA Enstitüsü, Brezilyalı ihracatçı şirket Oceans Prime Denizcilik Acentesi ’ne asbestli gemiyi Rio de Janeiro Limanı’na geri götürmesini tebliğ etmiş aksi takdirde şirketin lisanslarının iptal edileceği ve para cezasına çarptırılacağını bildirmişti.
İZMİR’E TEŞEKKÜR
VOA Türkçe’ye konuşan Miura, Nae Sao Paulo gemisinin Rio de Janeiro’ya geri döndükten sonra muhtemelen Brezilya Donanmasına teslim edileceğini kaydetti. Miura, “Asbestli geminin sökümüne karşı çıkan tüm İzmirlilere teşekkür ederim. Bu zafer hepimizin. Tamamen insani kaygılar taşıyarak birlikte hareket ettiğimizde kazanabileceğimizi herkese göstermeliyiz” dedi.
“GELDİĞİ GİBİ GERİ GÖNDERECEĞİZ DEMİŞTİK”
Sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sizlere bir güzel haber daha vereyim. Şehrimize getirilmesi planlanan toksik gemi İzmir’in olağanüstü dayanışması sonucu rotasını Brezilya'ya geri çevirdi. Geldiği gibi geri göndereceğiz demiştik. Gelemeden gitti.!” dedi.
Video Haberler
- 'Çok biliyorsun ya benim ne dediğimi...'
- Bakırköy'de ikinci kata tırmanan hırsızlar kamerada
- Veterinerden hırsızlık kamerada
- Kilimlerden dekorasyon ürünü yapıyor
- Osmaniye’de kanadı kırık halde bulunan leyleğe tedavi
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirdi
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Fabrika inşaatında metal platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı
- Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na şikayet
- Davada tutuklu sanık kalmamasına çok sert tepki
- Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı işaret etti
- Tarih verdi: 'Erkene alınabilir'
- Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi yaşamına son verdi
- Reuters'tan dikkat çeken seçim analizi
- Kandilleri ne yaptığını açıkladı