Asbestli Nae Sao Paulo gemisi gelmeden geri gitti

09 Eylül 2022 Cuma, 09:58

Zehirli atık ve asbest taşıdığı gerekçesiyle İzmir’in Aliağa ilçesindeki söküm izni iptal edilen Brezilya donanmasına ait “Nae Sao Paulo” adlı uçak gemisi Rio de Janeiro’ya geri dönüyor. Nae Sao Paulo’yu taşıyan Hollanda bayraklı Alp Centre römorkörü varış yerini Rio de Janeiro olarak güncelledi.

Çevre Bakanlığı’nın 26 Ağustos’ta asbestli geminin Türk karasularına alınmayacağı açıklamasının ardından Alp Centre römorkörü hızını düşürmüş ancak yola devam etmişti. Ardından 30 Ağustos’ta Brezilya Çevre Bakanlığı’na bağlı IBAMA Enstitüsü, Brezilyalı ihracatçı şirket Oceans Prime Denizcilik Acentesi ’ne asbestli gemiyi Rio de Janeiro Limanı’na geri götürmesini tebliğ etmiş aksi takdirde şirketin lisanslarının iptal edileceği ve para cezasına çarptırılacağını bildirmişti.

İZMİR’E TEŞEKKÜR

VOA Türkçe’ye konuşan Miura, Nae Sao Paulo gemisinin Rio de Janeiro’ya geri döndükten sonra muhtemelen Brezilya Donanmasına teslim edileceğini kaydetti. Miura, “Asbestli geminin sökümüne karşı çıkan tüm İzmirlilere teşekkür ederim. Bu zafer hepimizin. Tamamen insani kaygılar taşıyarak birlikte hareket ettiğimizde kazanabileceğimizi herkese göstermeliyiz” dedi.

“GELDİĞİ GİBİ GERİ GÖNDERECEĞİZ DEMİŞTİK”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Sizlere bir güzel haber daha vereyim. Şehrimize getirilmesi planlanan toksik gemi İzmir’in olağanüstü dayanışması sonucu rotasını Brezilya'ya geri çevirdi. Geldiği gibi geri göndereceğiz demiştik. Gelemeden gitti.!” dedi.