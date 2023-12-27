Aşçı erkek, eski iş arkadaşı kadını boğarak öldürdü!

Yayınlanma: 27.12.2023 - 14:34

Güncelleme: 27.12.2023 - 14:34

Bayburt'ta Tuzcuzade Mahallesi Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'nde dün gece erkek dehşeti yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; kent merkezinde, lokantada daha önce aşçı olarak çalışan Fuat Sağut (45), aynı mekanda bulaşıkçılık yapan iş arkadaşı, 6 çocuk annesi Filiz Çankıroğlu'nun (41) evine gitti.

İddiaya göre; çocukların olmadığı evde, Sağut ve Çankıroğlu arasında tartışma çıktı. Fuat Sağut evden ayrılırken, tartışma seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

ZANLI GÖZALTINDA!

İncelemelerde, boğaz kısmında darp izine rastlanan Filiz Çankıroğlu’nun boğularak öldürüldüğü belirlendi. Çankıroğlu’nun cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Fuat Sağut, daha sonra polis merkezine giderek cinayeti itiraf edip, polise teslim oldu. Zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.