Kocaeli'nde dehşet... Evli olduğu kadını öldürdü, oğlunu ağır yaraladı!
Çayırova ilçesinde bir erkek, evli olduğunu kadını silahla vurarak öldürdü, oğlunu ise ağır yaraladı. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesine bağlı Akse Mahallesi 528. Sokak'taki apartmana gelen Bahri G. ile evli olduğu Kezban G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Oğulları Salih G.'nin de dahil olmasıyla çıkan kavgada Bahri G. silahla ateş ettiği Kezban G. ile oğlunu yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Kezban G.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan Salih G. ise, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olayın ardından kaçan şüpheli Bahri G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan Kezban G.'nin bir süredir oğlunun yanında kaldığı öğrenildi.
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