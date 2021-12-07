ASELSAN'den Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı iddiaları hakkında açıklama
Türkiye’nin en büyük, yıllık satışlara göre de dünyanın 50. büyük savunma sanayii şirketi ASELSAN’ın yabancı bazı ülke şirketleri ile satış görüşmeleri yaptığı yönünde haberler yalanlandı.
Uluslararası medya kuruluşlarında ASELSAN'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı yönünde iddialar yer aldı.
YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
Dünya'dan Mehmet Kaya'nın haberine göre ASELSAN’dan, 7 Aralık gecesi konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bazı basın yayın organlarında, ASELSAN’ımız ile ilgili kaynağı belli olmayan iddialar dile getirilmektedir. Halkımızın bağışları ile kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu Şirketimiz hakkındaki bu iddiaların hiçbir gerçeklik payı taşımadığını belirtmek isteriz. Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır.”
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