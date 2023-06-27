Asgari değil insanca yaşam istiyoruz

Yayınlanma: 27.06.2023 - 11:32

Güncelleme: 27.06.2023 - 11:32

Dikili Atatürk Meydanı’nda toplanan yurttaş, açlık sınırı altında yaşamaya zorlandıklarını her geçen gün ise yoksullaştıklarını anlattı.

“Açlığı kabul etmiyoruz” diyen Hüseyin Öge, "Kamuda çalışan işçilere, memurlara, emeklilere ve asgari ücretle çalışanlara insanca yaşanacak yoksulluk sınırının yani 33.752 TL üzerinde zam verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Örgütlenme çağrısı da yapan Öge, “Bu harami, sömürü ve soygun düzenine son verilmedikçe işçi ve emekçiler insanca yaşayacak günleri göremeyecekler. Bu kısır döngüyü değiştirmenin yolu örgütlenmekten, mücadele etmekten geçiyor. İşçilerin, emekçilerin, emeklilerin, çiftçilerin, esnafların, kadınların, gençlerin yolu birleşmekten ve mücadele etmekten geçiyor. İnsanca yaşanacak bir ülke ancak böyle kurulabilir” ifadelerini kullandı.