Son dakika... Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilere refah payı açıklaması
Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP Grup Toplantısı öncesi asgari ücrete ve emekli aylıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Asgari ücrete zam olacak mı?" sorusuna, "Yeni asgari ücret için aralık ayında bir araya geleceğiz" dedi. Işıkhan Işıkhan, emeklilere refah payı verilmeyeceğini de açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete zam yapılmayacağını açıkladı.
Meclis'te AKP Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Asgari ücrete zam olacak mı?" sorusuna yanıt verdi.
Işıkhan ara zam olmayacağını belirterek, "Yeni asgari ücret için aralık ayında bir araya geleceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Işıkhan, emeklilere refah payı verilmeyeceğini de açıkladı.
"BAŞTA NASIL KARAR ALDIYSAK ÖYLE İŞLEYECEK"
Vedat Işıkhan asgari ücrete ve emekli aylıklarına ilişkin şunları kaydetti:
"Temmuzda ara zam yok başta nasıl karar aldıysa süreç öyle işleyecek. En düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten temmuz ayında enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrete ara zam düşünmüyoruz."
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkan isim isim açıklayarak istifa etti!
- 'Bu iftira iyi oldu'
- Muhabir 'Beren Saat' videosunun ayrıntılarını paylaştı!
- 1128 yıl hapis cezası alıp nasıl tahliye olursunuz?
- Yeni adresi belli oldu: İsmail Saymaz'dan açıklama geldi
- Bu karar araç fiyatlarını etkileyecek!
- Meteoroloji uyardı: 5 ile sağanak geliyor!
- 'Liderimize karşı haddini aşmaya kalkanlar...'
- 'Normalleşmeye ihtiyacımızın olduğunu gösteriyor'
- Cemaatten daire başkanlığına...