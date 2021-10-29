Aşı karşıtı Seval, koronavirüsten öldü
Bursa'da aşı karşıtı olduğu belirtilen Seval Garip (38), koronavirüsten hayatını kaybetti. Garip'in, ölmeden önce sağlık çalışanlarına aşı ile ilgili "Keşke olsaydım. Yanlış yaptığımı entübe olunca anladım" dediği öğrenildi.
Aşı karşıtı olduğu ve nedenle de aşı yaptırmadığı iddia edilen evli Seval Garip, koronavirüse yakalandı. Durumu ağırlaşınca Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seval Garip, yoğun bakıma alındı. 1 hafta sonra normal serviste tedavisi süren Seval Garip, kendisiyle ilgilenen sağlık görevlilerine "Keşke zamanında aşımı olsaydım. Aşı karşıtı söylemlere inanmasaydım. Yoğun bakımda kaldığım süre içerisinde hatamı anladım. Sağlığıma kavuştuğum anda gördüğüm herkese, aşı olmasını söyleyeceğim" dediği belirtildi.
Sağlığı bir anda kötüleşip entübe edilen Seval Garip, yoğun bakımda hayatını kaybetti.
Garip'in cenazesi, dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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