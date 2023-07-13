Aşırı sıcak uyarısı: Saat 11 ile 15 arası dışarıya çıkmayın!

Yayınlanma: 13.07.2023 - 10:23

Güncelleme: 13.07.2023 - 10:23

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıların ardından Türkiye, Fas üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Marmara, Ege ve Akdeniz'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üstüne çıkması beklenirken Çanakkale, Balıkesir, İzmir'de 40, Manisa, Aydın, Denizli Muğla gibi illerde de sıcaklıklar 42-43'leri bulacağı bildirildi.

Aşı sıcaklar nedeniyle İzmir Tabip Odası, “Aşırı sıcak ve nemli hava sağlığınızı bozabilir!” başlıklı bir bildiri yayımlayarak saat 11.00 ile 15.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini bildirdi.

“SOĞUK SU İLE YIKANMAK YARARLI OLACAKTIR”

Özellikle 75 yaş üzeri kişiler, bebekler ve küçük çocuklar; kalp, akciğer, böbrek gibi yaşamsal organları tutan, uzun süreli ciddi hastalığı bulunan kişiler; özbakımı konusunda yetersiz kalan mental sağlık sorunu bulunanlar; sıcak havada uzun süre açıkta çalışanlar ya da güneşten ve sıcaktan korunamayan evsizler en çok etkilenecek kişiler olacağına dikkat çekilen açıklamada, “Olanak varsa özellikle 11-15 saatleri arasında dışarıda dolaşılmaması, zorunluluk varsa gölge alanlarda bulunmaya özen gösterilmesi, güneş gözlüğü ve şapka kullanılması, sıcağın etkisini arttıracak egzersiz ve etkinliklerden kaçınılması ve kafeinli içecekler ile alkollü içecek tüketiminin azaltılması, bol miktarda su içilmesi önerilir. Ayrıca vücut ısısını arttırmayacak özellikte sıkı olmayan giysiler tercih edilmelidir. Kısa süreli de olsa çocukların ve evcil hayvanların araç içlerinde bırakılmaması gerekir. Sıcağa eşlik eden aşırı nem nedeniyle terlemeden beklenen vücut ısısını düşürücü etki gerçekleşmeyecek, terin buharlaşması gecikebilecek ve bu da vücut ısısının artışına neden olabilecektir. Bu durumda olanak varsa soğuk su ile yıkanmak yararlı olacaktır” denildi.

Sıcak çarpması nedeniyle kas kasılmaları, ateş, şiddetli baş ağrısı ve baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi bulguların ortaya çıkması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği ifade edilen açıklamada aşırı sıcak ve nemli havadan etkilenme olasılığı bulunan kamu ve özel sektör çalışanları için koruyucu önlemler alması gerektiği bildirildi.