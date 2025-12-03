Asistan hekimlerin eğitim ve kadro sorunları büyüyor: Sağlık sisteminde alarm

Türkiye’de sağlık hizmetinin en kritik yükünü sırtlayan asistan hekimler, hem uzmanlık eğitiminde hem de kadro süreçlerinde giderek derinleşen sorunlarla karşı karşıya. Uzun çalışma saatleri, ağır nöbet yükü, düşük ücretler, yetersiz eğitim koşulları ve bürokratik engeller, uzmanlık yolculuğunun önüne geçen başlıca başlıklar olarak öne çıkarken son dönemde Tıpta Uzmanlık Sınavı’nı (TUS) kazanmasına karşın göreve başlatılmayan hekimlerin artması ise tabloyu daha da çarpıcı hale getiriyor.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi 2. Başkanı Pınar Saip, uzmanlık eğitiminin nitelik kaybı yaşayacağı uyarısında bulundu. Saip, altyapısı yetersiz, öğretim üyesi bulunmayan ya da eğitim kapasitesi olmayan hastanelere asistan kadrolarının açılmasının hem hekimlerin hem de hastaların geleceğini riske attığını söyledi.

Kritik sorunlardan birinin eğitim koşullarının bulunmadığı kurumlarda yeni asistan kadroları ilan edilmesi olduğunu belirten Saip, “Altyapısı uygun olmayan, yeterli öğretim üyesi bulunmayan ve aslında talep edilmeyen yerlere asistan veriliyor. Bu durum hem eğitimin geleceği hem de hekimlerimiz açısından ciddi bir sorun. Atamalar gecikiyor, gerekçeler açıklanmıyor” dedi.