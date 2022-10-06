Asker hastanelerinin durumu belirsiz

06 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Askeri hastanelerin yeniden açılması yönündeki istemlere ilişkin daha önce olumlu mesaj veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açılış hazırlığı olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtsız bıraktı.

15 Temmuz darbe girişiminden bir ay sonra Sağlık Bakanlığı’na devredilen askeri hastanelerin yeniden açılması için çeşitli çağrılar yapılıyor. Cumhuriyet’in de gündeme getirdiği bu çağrılar sonrası Akar, 11 Ağustos’ta, askeri hastanelerin tekrar MSB’ye devredilmesi istemleriyle ilgili soru üzerine “Bu konuda hem Cumhurbaşkanımızın çözüm oluşturulması için direktifleri var hem de sağlık bakanımızın olumlu yaklaşımları var” yanıtını vermişti. Akar’ın açıklaması sonrası somut bir adım gelmedi.

"SİVİL HEKİM" VURGUSU

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, Akar’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde TSK’nin yürüttüğü operasyonlarda yaralanan askerlerin tedavisi için sınırötesi askeri üslerde geçici görevlendirmeyle görev yaparken kaza kurşunuyla yaralanan ve omurilik hasarı nedeniyle felçli durumda bulunan bir doktorun durumunu gündeme getirerek “Askerlerimiz neden askeri sağlık hizmetlerinden yararlanmamakta ve savaş tıbbı tecrübesi olmayan sivil hekimlere emanet edilmektedir” sorularını yöneltmişti.

Akar, Çıray’ın önergesine 28 Eylül’de verdiği yanıtta “Sağlık Bakanlığı personeli yurtdışı harekât bölgesinde bulunan sabit sağlık teşkiline görevlendirilebilmektedir” dedi. Akar, “İhtiyaç olduğu bu ve benzeri olaylarla açıkça ortaya çıkmasına rağmen askeri sağlık kurum ve kuruluşları hâlâ açılmamaktadır. Askeri sağlık kurumlarını açmak için daha neyi bekliyorsunuz” sorusunu ise yanıtsız bırakarak hazırlık olup olmadığı konusuna açıklık getirmedi.