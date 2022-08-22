Dikkat çeken ‘yaralı’ oranı asker hastanelerine ilişkin tartışmaları alevlendirdi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 04:00

GATA ve asker hastaneleri tartışması gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Pençe Kilit Operasyonu’ndan itibaren son dört ayda verilen 64 şehidin 37’sinin ve Ağustos ayındaki 10 şehidin 8’inin yaralı olarak yetiştirildiği hastanelerde kurtarılamaması asker hastaneleri tartışmasını alevlendirdi.

Cumhuriyet’e konuşan Eski GATA Komutanı E. Tümgeneral Dr. Tarık Özkut, “Askeri yaralanmalar sivil yaralanmalar gibi değildir ve kendisine özgü askeri sağlık sistemi bünyesinde müdahale edilmesi gerekir” dedi.

Tarık Özkut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık iki hafta önce “Asker hastanelerini açacağız ve GATA’yı yeniden TSK’ye vereceğiz” demiş, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan uzmanlar da vakit kaybetmeden askeri sağlık sistemine dönülmesi gerektiğini belirtmişlerdi.

Son 4 ayda, 44’ü Pençe Kilit Operasyonu’nda olmak üzere 5’i korucu 64 şehit verildi. Şehit askerler içerisinde 25’i Pençe Kilit’te olmak üzere 37 asker hastaneye yaralı olarak yetiştirildikten sonra şehit oldu. Ağustos ayındaki 10 şehidin 8’inin de yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde şehit olmasıyla askeri sağlık sistemi tartışmaları yeniden önemli konu başlığı haline geldi.

TEDAVİ UZMANLIK GEREKTİRİYOR

Konuya ilişkin gazetemize konuşan ve sadece asker hastaneleri açmakla sorunun çözülmeyeceğini, askeri sağlık sistemine dönülmesi gerektiğini belirten Eski GATA Komutanı E. Tümgeneral Dr. Tarık Özkut şu ifadeleri kullandı: Askeri yaralanmalar, özellikli yaralanmalardır. Sivil yaralanmalar gibi değildir.

Bu yüzden Askeri sağlık sisteminde yaralıların tahliyesi ve tedavisi için bu alanda eğitilmiş personel çalışır. Her askeri sağlık çalışanı hem tıbbi hem askeri eğitim alır. Tüm askeri cerrahlar dallarına uygun olarak harp cerrahisi eğitimi alır ve alanında harp cerrahı olur.

Bir asker cerrah deyim yerindeyse kurşun yaralarıyla, asker ortopedist kesilecek kol bacaklarla, asker psikiyatrist çatışma şoklarıyla uzmanlaşır. Trafik kazasında da kol bacak kopuyor ne farkı var demeyin; askerin kopan bacağı askeri silah, araç gereç yüzündendir, tedavisi başka bir uzmanlık gerektirir.”

“MEHMETÇİĞE İHANET”

Öte yandan gazetemize konuya ilişkin açıklama yapan CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, “Operasyonel bir ordunun asker hastanesinin olmaması bu ülkeye yapılabilecek en büyük ihanetlerden birisidir” dedi. Şahin, bu kapsamda asker hastanelerinin açılması için kanun teklifi verildiğini açıkladı. Şahin şunları söyledi: Neredeyse her gün şehit haberi aldığımız bir dönemde, operasyonlarda yaralanan askerlerimiz harp cerrahisi ve psikolojisi alanında uzman olmayan hekimler tarafından tedavi edilmekte bu da Mehmetçiğimizin yeterli ve etkin tıbbi hizmet alamamasına yol açmaktadır.

Köklü bir geçmişe, kurumsal alt yapıya ve nitelikli sağlık personellerine sahip olan GATA gibi bir kurumun kapatılmasıyla TSK gelenekleri resmen hiçe sayılmış, askerimiz öksüz bırakılarak yeterli tıp hizmetinden mahrum kalmıştır. Muayene randevusunun alınamadığı, tetkiklerin ileri tarihlere verildiği ve ameliyatların ertelendiği kamu hastanelerindeki yoğunluk düşünüldüğünde, askeri personellerimiz nerede ve nasıl tedavi olacaklardır? CHP grubu olarak biz bu kanun teklifiyle somut bir adım atıyoruz. Bugün bir ihtiyaç ve zorunluluk olan bu hastanelerin açılması noktasında AKP iktidarı eğer samimiyse, teklifimize destek verir.”