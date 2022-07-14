Askerden izne geldi: Babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı

14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:13

Nurettin Mahallesi'nde gece saatlerinde, psikolojik sorunları olan ve askerden hava değişimi iznine gelen Emirhan G., bilinmeyen nedenle ailesi ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Emirhan G., mutfaktan aldığı bıçakla önce babası Adem G.'yi ardından annesi Adile ve kız kardeşi Gizem G.'yi bıçakladı.

BABASI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Adem G. ile Adile ve Gizem G., ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Adem G., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Anne ve kızının tedavileri ise devam ediyor. Emirhan G., gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.