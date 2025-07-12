Askeri hastanelerin önemi bir kez daha ortaya çıktı: ‘Askeri sağlık personeli bulunsaydı, olay yaşanmayacaktı’

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişiminden sonra Türkiye’de OHAL ilan edildi ve Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) yayımlanmaya başladı. 31 Temmuz 2016’da yayımlanan 669 sayılı KHK’de askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devredilmesi kararı alındı. 15 Ağustos 2016’da 26 ildeki 32 asker hastanesi kapatılarak Sağlık Bakanlığı’na bünyesine geçti. 12 askerin Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki bir mağarada metan gazına maruz kalarak şehit olması sonucu askeri hastanelerin önemi bir kez daha akıllara geldi.

‘SAĞLIKÇI KADRO ORTADAN KALDIRILDI’

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devriyle, askeriyede hizmet veren profesyonel bir sağlıkçı kadrosunun da ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Uğur, “Çatışma ve harp cerrahisinde tecrübe sahibi olan bu sağlık personelimiz, aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bir arşiv birikimini de sağlamaktaydı” diye konuştu.

‘YENİDEN AÇILSIN’

Askeri hastanelerin kapatılmış olmasının, askerler için yaşamsal bir sorun haline geldiğine vurgu yapan Uğur, “Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan mağaranın içerisine gönderilen askerlerimiz, çok açık bir şekilde görülmektedir ki sorumsuzluğun ve tecrübesizliğin kurbanı olmuşlardır. Biliyoruz ki operasyon esnasında orada tecrübeli ve donanımlı bir askeri sağlık personeli bulunsaydı, bu acı olay hiç yaşanmamış olacaktı. Bu acı olay vesilesiyle bir kez daha iktidara sesleniyoruz: Asker hastaneleri yeniden açılsın ve Mehmetçiklerimiz bir kez daha böylesi akıl almaz bir sorumsuzluk yüzünden canlarından olmasın!” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDA DURUM NASIL?

İşte NATO üyesi ülkelerin askeri sağlık sistemleri:

ABD: Askeri Sağlık Sistemi (Military Health System): Aktif görevdeki personel, emekli askerler ve ailelerinin hizmet alabildiği bir sistem. Yaklaşık 9.5 milyon kişi faydalanıyor. Geçen yıl verilerine göre sistemde 45 hastane/yatılı tedavi tesisi, 572 askeri ayakta tedavi ve iş sağlığı merkezi, 115 diş kliniği bulunuyor.

Almanya: Alman Silahlı Kuvvetleri Hastaneleri (Bundeswehrkrankenhäuser): Almanya'da bulunan 5 Bundeswehr hastanesi hem askeri personelin hem de sivil hastaların tedavi edildiği sağlık tesisleri bulunuyor.

Fransa: Fransız Silahlı Kuvvetleri Sağlık Servisi (Service de Santé des Armées - SSA): Fransa’da 8 askeri hastane bulunuyor.

Yunanistan: Yunan Silahlı Kuvvetleri Sağlık Servisi (Hellenic Military Medical Service): 3'ü Atina 1'i Selanik'te 4 adet genel askeri hastane bulunuyor.

Polonya: Askeri Sağlık Servisi Dairesi (Departament Wojskowej Służby Zdrowia): 13 askeri hastanenin yanı sıra; askeri enstitüler, askeri spa ve rehabilitasyon hastaneleri ve askeri önleyici tıp merkezleri bulunuyor.