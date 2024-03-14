Askeri malzeme taşıyan TIR devrildi

Yayınlanma: 14.03.2024 - 13:43

Güncelleme: 14.03.2024 - 13:43

Kaza, bugün Kaleboğazı mevkiinde meydana geldi. Çorum’dan Amasya yönüne giden Cengiz Demiral yönetimindeki 19 BL 619 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

TIR'ın kupası havada asılı kalırken, sürücü Demiral, hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü Demiral, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

TIR sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.