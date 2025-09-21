Askerliğini terörle mücadele bölgesinde yaparken yaralananlar, şimdi ‘haklarını’ arıyor: Tekerlekli sandalyede nöbet

Türkiye son 40 yılını çatışmalar eşliğinde geçirdi. Bölücü terör sorunu günümüzde terör örgütü lideriyle müzakere edilme aşamasında. Ancak Terörle mücadelenin yoğunlaştığı dönemlerde ciddi çatışmalar yaşandı ve güvenlik güçleri kayıplar verdi. Terörle mücadelede ağır yaralanan ve gazi olan eski askerler, özlük haklarının iyileştirilmesi için eylem yapıyor. “Er gaziler” olarak nitelenen eski askerler gecenin soğuğuna, ciddi sağlık sorunlarına karşın eylem yapıyorlar. Ancak devlet yöneticilerinin ve toplumun ilgisizliğinden yakınıyorlar.

Ankara’daki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın önünde yaklaşık 50 kişilik gazi grubu gece gündüz oturma eylemi yapıyor. İktidar medyasının eylem yapan gazilerin haberini yapmaları yasak. Toplumun bir kesiminin eylemcileri görmesi adeta engelleniyor. Aralarında her siyasi düşünceye sahip gazi var. Ülkücü, AKP’li, CHP’liler… İktidarın şeytanlaştırmasından çekinildiği için muhalefet partileri de gazilere güçlü ve açıktan destek veremiyorlar. Gaziler kendi çabalarıyla basına ve kamuoyuna seslerini duyurmaya çalışıyor.

Gecenin ilerleyen saatlerinde gazileri ziyaret ettik. Tekerlekli sandalye üzerinde oturma eylemi yapıyorlar. Tamamına yakını ağır yaralanmış ve uzuv kaybı var. Zaten bu durumda olmayanlar gazi olamıyor. Yoğunluğu mayına basma ve vücuduna 6-7 kurşun yarası alarak yaralanma yaşamış. Ayak protezi olanlar ayakta durmakta ve oturmakta zorlanıyor.

Ülkenin her yanından gelen gaziler var. Eşleriyle gelenler var. Bazıları yalnız olduklarında öz bakımlarını zaten yapamıyor. Arabalarda uyuyor, dönüşümlü olarak bakanlığın önünde oturuyorlar. Bölgeden geçen iyi niyetli yurttaşlar, su ve yiyecek getiriyor. Ankara’da havalar gece soğudu. Bu koşullarda gaziler eylemlerini yapıyor.

SIRA ‘HAK’ NÖBETİNDE

Eylem yapanlar arasında tanıdığımız gaziler var. Kimisinin tek bacağı, kiminin iki bacağı yok. Zaman zaman olmayan uzuvlarının ağrılarını çekiyor ve bunun için ağır ilaç alıyorlar. Kendileriyle sohbet ederken, “Vatan nöbeti tutarken yaralanan arkadaşlarımız var. Şimdi burada hakkımızı alabilmek için nöbet tutuyoruz” diyorlar. Tamamı toplumun ve devlet yöneticilerinin ilgisizliğinden yakınıyor. Bazı partilerin yetkilileri eylemcileri ziyaret etmiş. Ancak onlar, bir parti, bir siyasi görüşü taşıyan insanların eylemi olarak algılanmak istemiyorlar. Onlar vatani görevini yaparken gazi olmuş insanlar olarak haklarının verilmesini istiyor.

Türkiye, bulunduğu bölge itibarıyla güvenlik-beka sorununu çok sık yaşayan bir ülke. Dünyanın çatışmalı bölgesindesiniz ve her an hazır bir ordu bulundurmak durumundasınız. Çatışmalı dönemde görev alan yurttaşlar yaralanınca onlara toplumun ve devletin vefa göstererek bazı haklar tanıması normal. Tersi durumda her an askere ihtiyacı olan Türkiye için bazı sorunlar gündeme gelebilir. Benzer çatışmaları yaşayan ülkeler bu konulara çok köklü çözümler üretmiş. Örneğin ABD. Devletin kapsamlı ekonomik-sosyal uygulamaları var. Bizde gazilerin statüsüne ilişkin inanılmaz karmaşalar, mahkeme süreçleri var. Çatışmaların yaşandığı dönemlerde mevcut uzun süreli dahil hiçbir iktidar konuya sistematik yaklaşmadı, yaklaşmıyor. Bazı günlerde birtakım övücü sözlerin dışında, yaşanan sorunları çözmeye yönelik anlayış gelişmemiş durumda.

‘İNSAN YERİNE KONMAK İSTİYORUZ’

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu da bir gazi. O da dönüşümlü olarak hak nöbeti tutuyor. Kendisiyle sohbet ederken, öncelikli olarak er gazilerin talebini “İnsan yerine konmak” olarak anlatıyor. Gazi olmaları nedeniyle otomatik olarak emekli statüsüne alındıklarını, verilen ücretler dışında fazla bir olanaktan faydalanamadıklarını anlatıyor. Kamuda bir emsalleri yok.

Çerçioğlu, “Uzman onbaşı emsali sayılmak istiyoruz. Bu durumda protez konusu ve yurt dışı tedavi olanaklarımız olacak” diyor. Ekonomik kriz nedeniyle 30-40 bin TL düzeyindeki maaşların yetmediğine dikkat çekiyor. Çoğu çalışamıyor onun için, kendilerine kamudan tanınan kadroları kardeşlerine veriyor. Gazilerin tedavi ve bakımları yardım gerektirdiği için eşleri de çalışamıyor. Yaşamlarını yitirmeleri durumunda verilen ücret yüzde 25 kesintiye uğruyor. Bu da gazi ailesinin geçimini daha da zorlaştırıyor.

Çerçioğlu, çok sayıda bakan, bakan yardımcısı ve bürokratla görüştüklerini, kendilerine sürekli “haklısınız” dendiğini dile getiriyor. Ancak Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile yaptıkları son görüşmede, önceki görüşmelerde dile getirilen konuların hiçbirinde bir çalışma olmadığını anladıklarını söylüyor. Çerçioğlu, “Yani bir arpa boyu yol alamamışız” diyor.

Devletin, ülke savunması için asker statüsünde çalışamayacak şekilde yaralananların sorununa artık kapsamlı bakış açısı geliştirmesi şart. Devlet yurttaşına güveniyorsa, yurttaşın da devletine güvenmesi kaçınılmaz.