Askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandığında, adaylar celp dönemi, görev yeri ve birliğine dair tüm bilgilere e-Devlet üzerinden ulaşabilecek. Peki, Askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2025 Kasım Celbi askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

2025 KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Askerlik yerlerinin saat kaçta açıklanacağı ise henüz belli olmadı.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2025 Kasım askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan er adayları hizmet adını yazarak yer bilgisini görüntüleyebilecek.

2025 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde:

Yükümlü Sevk Tarihleri

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1’inci Grup) 06 Kasım 2025

Er (2’nci Grup) 04 Aralık 2025

Er (3’üncü Grup) 08 Ocak 2026