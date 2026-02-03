ASKİ: '45 milyon metreküplük su, 100 milyon TL'lik kamu tasarrufu sağlandı'

ASKİ yaptığı su sayacı çalışmasıyla sayaçları onararak 100 milyon liralık tasarruf elde edildiğini açıkladı. ASKİ Abone İşleri Daire Başkanı Eray Duraklıoğlu yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ankara’da yaşanan kuraklık koşulları ve su arz güvenliğinin korunması ihtiyacı doğrultusunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın öncülüğünde ve vizyonunda, ASKİ olarak suyu verimli kullanmak ve tüketimi yönetmek amacıyla hızlı ve bütüncül tedbirleri devreye aldıklarını ifade eden Duraklıoğlu, "Bu kapsamda, su tasarrufunu teşvik etmek için kademeli tarife uygulamasına geçtik. Uygulama ile 10 m³’ün altında su tüketen konut abonelerimize yüzde 10 indirim sağlarken; 15 m³ ve özellikle 30 m³ üzeri yüksek tüketim yapan konut abonelerine daha yüksek tarife uygulanarak aşırı tüketimin azaltılması hedeflendi. Bu tüketim yönetimi yaklaşımı sayesinde 2025 yılı içinde 18 milyon m³ su tasarrufu elde ettik" dedi.

"150 BİN ADET PERLATÖR DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Tasarruf tedbirlerini yalnızca tarifeyle sınırlı tutmadıklarını belirten Duraklıoğlu, "Abonelerimizin günlük kullanımında doğrudan etki yaratacak şekilde 150 bin adet perlatör dağıtımı gerçekleştirdik. Perlatörler musluk uçlarına takılan aparatlar olup, su akışını düzenleyerek ciddi ölçekte su tasarrufu sağlar. Kırsal ve bahçe amaçlı tüketimlerde de düzenlemelere gidildi. Hobi bahçelerinin aylık su kullanımı 15 m³’ten 5 m³’e düşürüldü; bahçe ve geçici bahçe aboneliklerinde ise su kullanımı tamamen kapatıldı. Ayrıca, Ankara’nın günlük su tüketiminin önemli bir kısmının gerçekleştiği park ve yeşil alanlarda çim ve yeşil alan sulaması tamamen iptal edildi. Bu kapsamda yaklaşık 2 bin park ve bahçeye ait sayaç sökümü yapılarak uygulama sahada fiilen hayata geçirildi" diye konuştu.

"176 BİN SAYAÇ DEĞİŞİMİ YAPILDI"

Sürecin en başından itibaren abonelerini bilgilendirmeyi önceliklendirdiklerini kaydeden Duraklıoğlu, "Sosyal medya ve SMS kanallarıyla uyarıcı ve bilgilendirici mesajlar paylaşılırken, sahadaki ekiplerimiz abonelerimizin sayaçlarına bilgilendirici ve uyarı sticker’ları uyguladı.Öte yandan, su kayıplarını azaltmak için denetim ve teknik çalışmalarımızı artırdık. 33 bin adet kayıp-kaçak taraması gerçekleştirildi; 3 bin 500’e yakın tutanak düzenlendi. Sayaç kaynaklı idari kayıpları azaltmak amacıyla 176 bin sayaç değişimi yapıldı, ayrıca 10 binin üzerinde hatalı sayaç montajı düzeltilerek sistem güvenilirliği artırıldı. Bu süreçleri desteklemek üzere test-muayene ve kalibrasyon laboratuvarımız yenilendi.

"45 MİLYON METREKÜP SU TASARRUFU SAĞLANDI"

Duraklıoğlu son olarak şunları söyledi: Kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak adına önemli bir adım daha attık: Daha önce aboneliği iptal edilen ve kısa süreli kullanılmış sayaçlar çoğu zaman hurdaya ayrılıyor veya bakım-onarım hizmeti dışarıdan alınıyordu. Bu israfı önlemek amacıyla kendi bünyemizde bir tamir-bakım atölyesi kurduk. Ekiplerimiz sayaçların bakım-onarımını gerçekleştirerek sayaçları yeniden kullanılabilir hale getirdi; gerekli kontroller ve onay süreçleri tamamlandıktan sonra tekrar sisteme kazandırıldı. Bu sayede yıllık yaklaşık 75–80 bin sayaç yeniden kullanıma alınarak kamuya yaklaşık 100 milyon TL düzeyinde bir gelir/katkı sağlandı.

Kısa sürede hayata geçirilen bu tedbirlerin toplam etkisiyle 45 milyon m³ su tasarrufu sağlanmış oldu. 2026 yılında da kayıp-kaçakla mücadele ve tasarruf çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yüksek tüketimli aboneler başta olmak üzere kritik noktalarda kayıpları en aza indirmek için ultrasonik ve uzaktan okunabilir sayaçlarla yeni bir döneme geçişi hızlandırarak, ölçüm doğruluğunu ve denetim kapasitemizi daha da güçlendireceğiz.