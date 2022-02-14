'Aşkımız levrek': Karaburun'da geleneksel levrek yarışması yapıldı

14 Şubat 2022 Pazartesi, 10:41

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, etkinliğin adında yarışma yer almasına rağmen temel amaçlarının mavi vatan olan denizleri kirletmemek, balıkların bulunmaz birer besin kaynağı olduğunu vurgulamak olduğuna dikkat çekti. Erdoğan, “Bu yarışmamız, daha büyük ve daha çok balığın tutulduğu bir yarışma olmaktan çok ötede anlamlar taşımaktadır. Kendimizle yarıştığımız, kendi vicdanımıza karşı mücadele ettiğimiz ve keyif aldığımız bir etkinliktir. Gönlümüzden geçen en büyük balığın değil, en güzel dostlukların yakalanmasıdır” diye konuştu.

"40 SANTİM ALTINDAKİ BALIKLAR TEKRAR SUYA BIRAKILDI"

Geçen yıl pandemi nedeniyle yapılamayan yarışma, levreğin yumurtlamasına daha fazla imkân tanımak amacıyla Şubat ayının ortasında gerçekleştirildi. Yarışma jürisi 40 santimetrenin altında tutulan levrekleri değerlendirme dışı tutarak tekrar denize bıraktı.

Cumartesi akşamı saat 20.00’de başlayıp pazar sabahı sona eren Levrek Avı’nda, katılımcılara sucuk ekmek ve gece ve sabah çorbası ikram edildi. Yarışmada İlker Nazlı, oltasına takılan 40 cm üzerindeki yarışma puanlama sisteminde bulunan baraküdo ile birinci oldu.

“Kalamar” kategorisinde ise birincilik ödülünü, 1 kilo 490 gram kalamar yakalayan İsmail Engiz elde etti.