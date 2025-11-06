İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatını verdi. Peki, Aslı Aydıntaşbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş neden ifadeye çağrıldı?

ASLI AYDINTAŞBAŞ KİMDİR?

Aslı Aydıntaşbaş 24 Şubat 1973 yılında İzmir'de doğdu. Robert College ve ABD Maine'de Bates College'dan mezun oldu. New York Üniversitesi'nde gazetecilik ve Ortadoğu üzerine yüksek lisansını tamamladı.

Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde başladı. Bosphorus Chronicle, Yeni Yüzyıl, NTV, Radikal, Sabah, Haberturk.com, Habertürk TV, Akşam ve Milliyet gazetesi köşe yazarı, muhabir, Washington temsilcisi ve Ankara temsilcisi olarak çalıştı. Bu sırada The New York Times, The Wall Street Journal gibi gazetelerde haber ve makaleleri yayımlandı. 2011 Türkiye genel seçimleri için CNN Türk'te Seçim Portreleri adlı programı, TRT Türk'te Küresel Nabız ile Skytürk360'ta Sıcak Temas ve CNN Türk'te Karşı Gündem adlı televizyon programlarını sundu. Demirören Holding'in patronu Erdoğan Demirören hakkında yazdığı bir yazı nedeniyle Milliyet gazetesindeki köşe yazarlığına son verildi

ASLI AYDINTAŞBAŞ NEDEN İFADEYE ÇAĞRILDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gazeteciler Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Aslı Aydıntaşbaş, Ruşen Çakır, Yavuz Oğhan ve Batuhan Çolak’ın ifadelerinin alınması talimatını verdi.

Gazeteciler; “yalan bilgiyi alenen yayma” ve “suç örgütüne yardım” suçlamalarıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verecek.