Aslı Aydıntaşbaş'tan 'Henri Barkey' açıklaması: Kötü niyetli bir operasyonla karşı karşıya olduğum ortadadır

07 Ağustos 2022 Pazar, 01:09

Eski CIA Danışmanı Henri Barkey, Gezi davasında ağırlaştırmış müebbet hapis cezası alan iş insanı Osman Kavala'ya "casusluk" suçlaması yöneltilmesine gerekçe olarak gösterilen akşam yemeğine ilişkin olarak açıklama yayımlayarak o akşam gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile yemek yediğini açıkladı.

Barkey, iş insanı Osman Kavala'yla yemekte bir araya geldikleri ve darbe planlamakla suçlanması hakkında yazılı açıklama yaptı.

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş'la 18 Temmuz 2016 günü, İstanbul'da yemek yediklerini belirten Barkey, "Türk medyasında son günlerde çıkan haberler ile alakalı bir açıklama yapmak istedim. 18 Temmuz 2016 akşamı Karaköy Lokantası'nda arkadaşım, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile baş başa yemek yemek için gittim. Aynı akşam sivil toplum lideri Osman Kavala ile Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştık. Kendisi ile birkaç dakika sohbet ettikten sonra Aslı Aydıntaşbaş ile yemeğe oturdum" dedi.

Kamuoyuna duyurulur: 18 Temmuz 2016 gecesi Karaköy lokantasında yemek hakkında açıklama. pic.twitter.com/5ADccVeiOg — Henri Barkey (@hbarkey) August 6, 2022

Henri Barkey, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile, "Ben o gece Kavala ile değil tanınmış bir Türk gazeteciyle yemekteydim" demiş ve gazetecinin isminin iddianamede yer almadığına dikkat çekmişti. Barkey, sosyal medya hesabından yayınladığı açıklama ile iddianamede 'Kavala ile yemek yediği' iddia edilen geceyi anlatı.

"AKP MEDYASI TESADÜFÜ KOMPLOYA ÇEVİRDİ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türk medyasında son günlerde çıkan haberler ile alakalı bir açıklama yapmak istedim. 18 Temmuz 2016 akşamı Karaköy Lokantası'nda arkadaşım, gazeteci Aslı Aydıntaşbaş ile başbaşa yemek yemek için gittim.





Aynı akşam sivil toplum lideri Osman Kavala ile Karaköy Lokantası'nda tesadüfen karşılaştık. Kendisi ile birkaç dakika sohbet ettikten sonra Aslı Aydıntaşbaş ile yemeğe oturdum.





2018 itibarıyla AKP medyası, Osman Kavala ile yaşadığım bu tesadüf karşılaşmayı büyük bir komploya çevirdi. Ekim 2020'de ise savcılık absürt ve uydurma bir iddianame ile Sayın Kavala ve beni darbe planlamak ile suçladı. O tarih itibarıyla Sayın Kavala halihazırda hapisteydi ve bu yine iddianame tutukluluk halinin devam etmesi için kullanılan bir hileydi.





Gerçekleri inkar etmek için hakikati değiştirmez. Basit bir akşam yemeğinin bile böyle büyük bir tartışma konusu haline gelmesi, Türkiye'deki gidişatın ne kadar üzücü olduğunun bir ispatıdır.

AYDINTAŞBAŞ: KÖTÜ NİYETLİ BİR OPERASYONLA KARŞI KARŞIYAYIM

Henri Barkey'in açıklamasının ardından Aslı Aydıntaşbaş da yazılı açıklama yaptı.

"Son günlerde şahsımla ilgili ortaya atılan ve kötü niyetli olduğundan şüphe duymadığım iddialarla ilgili, polemik yaratmamak için ve Osman Kavala'nın bilgisi dahilinde sessiz kaldım" diyen Aydıntaşbaş, "Ama artık kötü niyetli bir operasyonla karşı karşıya olduğum ortadadır" ifadelerini kullandı.

"AVUKATLARIN TALEPLERİNİ REDDEDEN ŞAHSIN ŞİMDİ KONUŞMASI MANİDAR"

Barkey'in avukatların taleplerini reddettiğini belirten Aydıntaşbaş, şöyle devam etti:

Yıllardır tüm ısrarlara rağmen bir açıklama yapmayan, kendisiyle ilgili şaiyaları gidermek için talep edilen bilgi paylaşımına yanaşmayan bir şahıs, esrarengiz bir zamanlamayla yeni bir polemik başlatmıştır. Bu zamana kadar Osman'la ilgili biz dizi mesnetsiz iddiayı çürütmek için avukatlardan gelen her türlü bilgi paylaşımı talebini reddeden bu şahsın, şimdi konuşması, manidardır.





Sevgili Osman arkadaşımdır. Osman Kavala, iddia edildiği gibi bir ABD'li akademisyenle aynı anda lokantada olduğu iddiasıyla cezaevinde değildir. Osman Kavala ve arkadaşları Gezi davasından ceza almıştır. Osman Kavala'yı cezaevinde tutmak için ortaya atılan ikinci bir dava kurgusu, yani casusluk davası, bu kişiyle yemek yediği tezine dayalı değildir. Kaldı ki, Osman Kavala, bu davadan beraat etmiştir.





15 Temmuz'dan günler sonra farklı şahısların yollarının İstanbul'da aynı lokantada kesişmiş olması suç değildir. Sır da değildir. İddianame de buna dayanmamaktadır. Şahsıma yönelik ortaya atılan mesnetsiz iddiaları üzüntüyle karşılıyor, buna alet olanları insafa davet ediyorum.

NE OLMUŞTU?

Eski CIA Danışmanı Henri Barkey, Gezi Parkı davası kapsamında yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen iş insanı Osman Kavala hakkında, Gerçek Gündem'den Sami Menteş'e açıklamalarda bulunmuştu.

Osman Kavala hakkındaki casusluk suçlamasına delil olarak kendisiyle yemek yemesi gösterilmesini değerlendiren Barkey, “Ben o gece tanınmış bir Türk gazeteciyle yemekteydim ama Türkiye’deki durum göz önüne alındığında bu kişinin kim olduğunu açıklamam doğru değil diye düşünüyorum. Bu yüzden ve açıkçası haksız ve uydurulmuş ayak oyunlarının bir parçası olmayı reddettiğimden şimdiye kadar açıklamadım; kendisi isterse yapabilir tabii” demişti.

BARKEY: İDDİANAMEDE YEMEK YEDİĞİM KİŞİNİN YAZILMAMASI İLGİNÇ

Kavala ile restoranda karşılaştıklarını söyleyen Barkey, "O gece aynı lokantada başka bir masada yemekte olan, benimle o haftaki konferansa katılmış Sylvia ve Marwa’nin adlarının bile iddianameye yazılıp (belli ki o gece lokantada olan kişiler araştırılmış) benim asıl yemek yediğim kişinin belirtilmemesi fazlasıyla ilginç bir durum" diye konuşmuştu.

AYDINTAŞBAŞ: OLAYLA İLGİM YOK

Barkey'in bu açıklamalarından sonra KRT TV’ye konuşan CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, o gece Henri Barkey ile yemek yiyen gazetecinin Aslı Aydıntaşbaş olduğunu iddia etmişti.

İddiaların sorulduğu Aydıntaşbaş ise "Böyle bir iddia var ama bu olayla bir ilgim yok" demişti. Barkey’i tanıyıp tanımadığı sorusuna “Herkes tanıyor, Washington’da büyükelçiliğe giden, yetkililerle, bakanlarla görüşen biriydi” yanıt veren Aydıntaşbaş, Barkey ile yemek yiyip yemediğine dair soru üzerine “Röportaj vermek istemiyorum” ifadelerini kullanmıştı.