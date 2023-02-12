Asmolen nedir? Asmolen tavan yasak mı?

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 17:23

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 17:23

Betonarme asmolen döşemelerde hafif dolgu malzemesi olarak kullanılır. Ancak asmolen kullanımı yıllardır tartışma konusu. Kahramanmaraş depreminin ardından asmolen tartışması yeniden alevlendi.



ASMOLEN NEDİR?

Bina yapımında tavanın düz görünmesini sağlayan asmolen aynı zamanda ses yalıtımı da salıyor.

ASMOLEN YASAK MI?

1968 Deprem yönetmeliğinde 1. Ve 2. Derece deprem bölgelerinde kullanımı yasak olan asmolen döşeme, 1975 yönetmeliğinde serbest bırakıldı.

1999 Depremi’nde asmolen döşemelerin dolguları yuvalarından çıkıp daire içindeki insanların üzerlerine düşmesi nedeniyle pek çok insan hayatını kaybetti. Adapazarı Depremi'nden sonra deprem riski yüksek bölgelerde asmolen döşemeli bina yapımı yasaklandı. Ancak son deprem yönetmeliğinde asmolen kullanımına belirli şartlarda izin veriliyor.







