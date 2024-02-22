AŞTİ, güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmeye başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), AŞTİ’ye kurduğu Güneş Enerji Santrali (GES) ile enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 50’sini yenilenebilir enerji kaynağından karşılayacak. ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Önce AŞTİ’yi şimdi de enerjisini yeniledik” dedi.

ANKA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 13:22
AŞTİ, güneş enerjisiyle kendi elektriğini üretmeye başladı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu enerji üretimine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projelere devam ediyor. 

Bu çerçevede, ABB iştiraklerinden BUGSAŞ A.Ş., AŞTİ içerisinde tüketilen enerjiden tasarruf sağlamak amacıyla çatıya kurduğu fotovoltaik panellerden oluşan Güneş Enerji Santrali çalışmalarını tamamladı.

“ÖNCE AŞTİ’Yİ ŞİMDİ DE ENERJİSİNİ YENİLEDİK”

GES’in enerji üretimine başladığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Başkan Yavaş, şunları kaydetti:

“Önce AŞTİ’yi şimdi de enerjisini yeniledik. AŞTİ çatısına kurduğumuz Güneş Enerji Santrali çalışmalarını tamamladık. Panellerimiz gün ışığını doğrudan elektriğe dönüştürecek ve AŞTİ’de enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 50’si yenilenebilir enerji kaynağından karşılanacak.”

Projeye ilişkin BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün de şu bilgileri verdi:

“GES projemiz tamamlandı ve elektrik üretimine başladık test amaçlı. Alanımızda toplam 20 bin metrekarenin 14 bin metrekaresine 4 bin 194 adet panel yerleştirerek, elektrik üretiminin yaklaşık AŞTİ’nin yıllık tüketimi 7 milyon kilowatt saat ise, ortalamamız bu 3 buçuk kilowatt saatlik bir üretimimiz olacak. 2 buçuk megavatlık bir santral kuruldu buraya. Mevzuatsal sürecimiz 3-4 gün içerisinde tamamlanacağını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta AŞTİ GES projesi hayata geçirilmiş olacak.”

Her gün binlerce kişi tarafından ziyaret edilen AŞTİ’de, güneş ışığını doğrudan elektriğe dönüştürerek çevre dostu bir enerji üretim süreci başlatılırken, proje ile enerji maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor.


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