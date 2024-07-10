At arabalı hırsızlar mazgalı saniyeler içinde çaldı!
Hatay’da at arabasıyla gelerek mazgal çalan şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı. Bölgede sıklıkla yaşanan mazgal hırsızlığına vatandaşlar tepki gösterdi.
Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da hurda toplayarak para kazanan şahıslar kentte metal anlamında ne buluyorlarsa çalmaya devam ediyor. Antakya ilçesinde sıklıkla mazgal hırsızlıkları gerçekleşiyor.
Geçtiğimiz günlerde Sanayi Sitesi’nde sokak üzerine bulunan mazgal, at arabalı hırsızlar tarafından çalındı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hırsızların anbean mazgalı çaldığı görüldü.
“AT ARABASIYLA 10 SANİYEDE ÇIKARIP KALDIRIP ALIYORLAR”
At arabasıyla mazgalın çalındığını kameradan fark eden Semih Aydın, “Bizim iş yerimizde kamera görüntüsüne baktım. Hırsızlar, sabah saat 6 sıralarında gelmişler. At arabasıyla mazgalı aldılar. Ben de 155 polisi aradım. HATSU’yu aradım ve şikayette bulundum. Endişeleniyoruz, sanayi sitesinde her gün bir şey çalınıyor. Bizim dükkanın da çalınmasından korkuyoruz. Hırsızlar güvenlik kamerasında çok rahattı. Güvenlik kamerasında gördüğüm kadarıyla hiçbir şeyden korkmuyorlar. Kameraya da aldırış etmiyorlar. Bunlar tehlike arz ediyorlar. At arabasıyla 10 saniyede çıkarıp kaldırıp alıyorlar. Araçlar fark etmezse düşer. Arabalar geçmesin diye el arabası koydum” ifadelerini kullandı.
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