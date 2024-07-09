Bir garip hırsızlık… Motosikleti sahibiyle birlikte çaldılar
Adana’da 17 yaşındaki çocuk üç tekerlekli motosikleti sahibiyle birlikte çaldı, bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. 40 yaşındaki İ.Ç sokaklardan atık kağıt ve geri dönüştürebilir malzemeler topladığı sırada üç tekerli motosikletiyle bir marketin önüne geldi. İ.Ç. işyerinden karton kutuları alıp, aracının arka kasasına yüklemeye başladı.
M.T (17) ve arkadaşı E.Y. (22) ise İ.Ç.’ye ait üç tekerlekli aracı gözlerine kestirdi. İ.Ç., üç tekerlekli motosikletinin aracının kasasına kartonları yerleştirdiği sırada, direksiyon başına geçen M.T aracı çalıştırırken arkadaşı da etrafta gözcülük yaptı. Şüpheliler araç sahibi fark etmeyince onunla birlikte motosikleti çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ
Aracı çalan M.T. bir süre ilerledikten sonra, İ.Ç.’nin bağırmasıyla bir duvara çarptı. Bu sırada İ.Ç. motosikletten düştü. Üç tekerlekli motosikleti çalan M.T. ve arkadaşı E.Y araçla birlikte olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti. Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde bir adrese yapılan operasyonla her iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Üç tekerlekli motosiklet ise sahibine teslim edildi.
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