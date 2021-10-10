Ata Demirer'den Ege'deki imar rantına espirili tepki

10 Ekim 2021 Pazar, 12:35

Komedyen Ata Demirer, Ege'de yaşanan imar rantına espirili bir şekilde tepki gösterdi.

İmar haberlerinin gazete küpürlerini sosyal medya hesabından paylaşan Demirer, şu ifadeleri kullandı:

"Ege’de film çekmemi istemiyorsanız kibarca söyleyin anlarım yahu"

Ege’de film çekmemi istemiyorsanız kibarca söyleyin anlarım yahu?? pic.twitter.com/KNVg0an8qu — atademirer (@atademirer) October 10, 2021

DOĞA KATLİAMI İSYAN ETTİRMİŞTİ

Ege'de son dönemde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos Antik Kenti’nin bulunduğu bölgede "yola ve tesislere taş düştüğü" gerekçesiyle ıslah çalışması başlatıldı. Ancak çalışma yapılan alanın genişliği bölgedeki tarihi dokunun yok olacağı endişesiyle büyük tepkiye yol açtı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, yapılan işlemin acilen durdurulması ve sorumlular hakkında işlem yapılması için geçtiğimiz ay suç duyurusunda bulundu.

Dernek tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Şu anda Assos antik limanında müthiş bir doğa ve tarih katliamı var. İş makinaları son sürat çalışıyor. İğne ile kuyu kazar gibi çalışılması gereken, ülkemiz ve dünya için çok kıymetli olan bir antik kentte kepçelerle, kırıcılarla hafriyat ve teraslama yapılıyor ve geniş alanlar açılıyor. Acaba bu kırıcılar ve kepçeler çalışırken neler yok oluyor? Çalışma alanın hemen yakınlarında antik yollar, binalar, yapılar var. Bu durumu aklımız ve vicdanımız almıyor." ifadeleri kullanıldı.