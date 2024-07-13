Ata Emre Akman’ı bıçaklayarak öldüren E.Ö. ve babasının cezaları belli oldu

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

Balıkesir’de bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman (20), sipariş dönüşü “tanımadığı” Erdoğan Özdemir’in (17) saldırısına uğradı. Akman, vücuduna aldığı 25 bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi. Akman’ı öldüren E.Ö. ve azmettirici olduğu ifade edilen babası Orhan Ö’nün yargılandığı davada dün karar çıktı. Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdoğan Özdemir ile babası Orhan Özdemir, dün yargıç karşısına çıktı.

Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman sanık ve oğlunun beyanlarının çeliştiğini söyleyerek “Sadece Ata Emre değil, burada başkaca Ata Emre’lerin de hayatlarına dokunacak hem hukuki hem de vicdani bir karar verilmesini talep ediyorum” dedi. Baba Erol Akman ise olaylarla hiçbir ilgisi olmayan, Ata’nın yaşam hakkının elinden alındığını ifade etti. Duruşmada tekrar söz verilen Orhan Özdemir, azmettirme iddiasına ilişkin, böyle bir olay yapılacak olsa kendi oğlunu değil, çevresinde bulunan başkaca kişileri kullanabileceğini söyledi. Sanık E. Ö’nün de babasının kendisini azmettirmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını savundu.

‘TÜM YOLLARI DENEYECEĞİZ’

Mahkeme heyetince, sanık Erdoğan Özdemir “canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi, sanığın 18 yaşından küçük olması nedeniyle 24 yıl hapse mahkûm edilmesi kararlaştırıldı. Sanık Erdoğan Özdemir ayrıca “ruhsatsız silah, bıçak, mermi bulundurma” suçundan verilen bir yıllık ceza yaşının küçük olması nedeniyle para cezasına çevrildi. Mahkeme, azmettirme iddiasıyla yargılanan Orhan Özdemir ise beraatına ve tahliyesine karar verdi.

Söz konusu kararı Cumhuriyet’e değerlendiren avukat Özden Başak, “Asli fail anlamında mahkeme doğru bir tespit yaptı ve herhangi bir indirim uygulamadan ceza verdi. Babanın azmettiriciliği hususunda ise gerekçeli kararın açıklanmasını bekliyoruz. Babaya verilen beraat kararını kabul etmiyoruz. Bu konuyla ilgili tüm hukuk yollarını deneyeceğiz” dedi.