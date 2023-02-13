Atabay: Yaraları birlikte saracağız
Aydın’da Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, depremin en şiddetli yaşandığı illerin başında gelen Hatay ve Adıyaman’a gitti. Atabay, “Vatandaşlarımızın seslerine ses olabilmek, sorunlarını çözebilmek için çalışıyoruz. Yaraları birlikte saracağız” dedi.
Kahramanmaraş’ta 7.8 ve 7,6 şiddetinde gerçekleşen 10 ilde binlerce can kaybına ve büyük hasara neden olan depremin ilk anlarından itibaren harekete geçen Didim Belediyesi ekipleri, yaraların bir an önce sarılması için yardım kamyonları, iş makineleri ve ekiplerini bölgeye sevk etti.
Ekiplerin ardından depremin en çok zarar verdiği illerin başında gelen Hatay ve Adıyaman’a giden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, çalışmaları yerinde takip etti.
Deprem bölgesinde görevli CHP MYK üyeleri ile bir araya gelip bölgedeki son durum hakkında bilgi alan ve Didim Belediyesi’nin sürdürdüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Atabay, “Vatandaşlarımızın seslerine ses olabilmek, sorunlarını çözebilmek için çalışıyoruz. Yaraları birlikte saracağız. Belediyemiz personellerine ve canla başla çalışan herkese kolaylıklar diliyorum” dedi.
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