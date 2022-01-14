Atakum Belediyesi, 4 yıl önce çılan Osmanlı Hamamı'nı üzerindeki hacizlerle birlikte ihaleye çıkardı
Atakum Belediyesi, 2018 yılı mart ayında hizmete açılan, kadın ve erkekler için olmak üzere iki ayrı bölümden oluşan Osmanlı Hamamı’nı üzerindeki hacizleri ile birlikte satışının yapılması için ihaleye çıkardı. Satışın yapılması için Belediye Encümeni’ne yetki verildi.
İçerisinde her bölüm için ayrı sauna, tuz odası, yüzme havuzu ve dinlenme alanları bulunduran Osmanlı Hamamı, 1600 m2 alan üzerine, Osmanlı ve Selçuklu mimarisi ile inşa edilerek 2018 yılı mart ayında hizmete açıldı.
Atakum Mevlana Mahallesi’nde yaklaşık 4 yıldan bu yana hizmet veren ve mülkiyeti Atakum Belediyesi’ne ait olan Osmanlı Hamamı’nın üzerindeki hacizlerle birlikte Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılması için Belediye Encümeni’ne yetki verildi.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi Atakum Belediye Meclisi’nin 03.01.2022 tarihli toplantısında Bütçe ve Hukuk Komisyonu’na havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün teklifi incelendi. Konu Belediye Meclisi’nin 05.01.2022 tarihli toplantısında görüşülerek karara bağlandı.
Osmanlı Hamamı’nın üzerindeki hacizlerle birlikte Devlet İhale Kanunu kapsamında satışının yapılması için Belediye Encümeni yetkili kılındı.
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