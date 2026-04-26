Atakum'da bodrum kata gasp saldırısı: Konuşmak için çağırıp darbettiler

Samsun’un Atakum ilçesinde konuşma bahanesiyle çağrılan 19 yaşındaki genç, 5 kişi tarafından bodrum katta darp edilerek gasp edildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre M.B.A. (19), alacak verecek meselesini konuşmak üzere çağrıldığı adrese gitti. Verilen adrese giden genç, tek odalı bodrum katta S.K. ile oğulları G.K. (30) ve E.G.K. (20) ile arkadaşları D.A. (22) ve M.T. (18) tarafından zorla alıkonuldu. Şüpheliler tarafından sopa ve demirlerle darp edilen M.B.A.’nın iPhone 16 Pro cep telefonu, 3 yarım altın, 7 çeyrek altın ve yaklaşık bin lirası gasp edildi.

Darp sonucu yaralanan M.B.A., kendi imkanlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giderek tedavi altına alındı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli evde yakalanırken, cezaevinden izinli çıktığı olduğu öğrenilen G.K.’nin ise çatıda saklandığı belirlendi. G.K. da ekipler tarafından saklandığı yerde yakalanarak gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ’yağma’ ve ’kasten yaralama’ suçlarından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.