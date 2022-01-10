Atalık buğdaydan yeni ürün: Çeşme gevreği tanıtıldı
İzmir'de karakılçık buğdayının kaybolmaya yüz tutmuş olan tohumunu bulup çoğaltan ve taş değirmenlerde öğüterek adına 'Ata Ekmeği' denen ekmeği üreten Çeşme Belediyesi şimdi de 'Çeşme gevreğini' tanıttı
Ünü ülke sınırlarını aşan Çeşme son yıllarda gastronomi turizmiyle de öne çıkıyor. Kumrusuyla ünlü Çeşme’de “Karakılçık buğdayından yapılan “Çeşme gevreği” raflardaki yerini aldı.
Çeşme’ye yeni bir lezzet kazandıran Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Çeşme’nin yaz turizminin yanı sıra son yıllarda gastronomi, tarih, doğa ve agro turizmle öne çıktığını vurguladı.
Karakılçıktan yapılan Çeşme gevreğinin belediyeye ait halk ekmek fabrikalarında satışa sunulduğunu belirten Başkan Oran, “Dünyaya nam salmış Çeşme Kumrusu’ndan sonra, Çeşme gevreğini de görücüye çıkarıyoruz. Çeşmeliler’in vazgeçilmez lezzeti olacak gevreğimiz karakılçık buğday unundan yapıldığı için oldukça da sağlıklı. Çeşmemiz’e hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.
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