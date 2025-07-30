Atama kararları Resmi Gazete'de: Naci İnci'ye bir görev daha

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Et ve Süt Kurumu ile bazı il müftülüklerinde görevden alma ve atamalar yapıldı.

Yayımlanan karara göre; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Prof. Dr. Mehmet Bulut, Doç. Dr. Şuayıp Birinci, Murat İkinci ve İsmail Doğan atandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kalkan görevden alındı ve bu suretle boşalan Genel Müdür Yardımcılığına Ceyhun Bozçalar atandı.

MÜFTÜ ATAMALARI

Resmi Gazete'deki karara göre üç ilin müftüsü görevden aldı, 12 ile yeni müftü atandı. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya ve Uşak İl Müftüsü Burhan Çakır görevden alındı.

Antalya İl Müftülüğüne, Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman; Artvin İl Müftülüğüne Ertuğran Mehmet Soylu, Elazığ İl Müftülüğüne Yusuf Bingöl; Erzurum İl Müftülüğüne, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı; Mersin İl Müftülüğüne, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya; Muğla İl Müftülüğüne, Erzurum İl Müftüsü Rüstem Can; Ordu İl Müftülüğüne, Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak; Osmaniye İl Müftülüğüne Ahat Taşçı; Sivas İl Müftülüğüne Hasan Limon, Trabzon İl Müftülüğüne, Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek; Uşak İl Müftülüğüne, Artvin İl Müftüsü Mesut Harmancı; Yozgat İl Müftülüğüne Nihat Kök atandı.