Atanmaları tepki çekmişti: Rektörler mazbatalarını aldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, rektörlük görevine atanan akademisyenlerin yeni görevlerinin 'hayırlı olmasını' diledi.

Özvar, X hesabından yaptığı paylaşımda, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle rektörlük görevine atanan akademisyenlere mazbatalarının takdim edildiğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulunda gerçekleştirilen toplantıda, üniversitelerin akademik niteliğini ve kurumsal kapasitesini güçlendirecek öncelikler üzerinde durduklarını aktaran Özvar, "Bilimsel ölçütleri ve kaliteyi merkeze alan 'Yükseköğretim 2030 Yol Haritası' esasına dayalı yaklaşımımızı paylaştık. Yeni görevlerinin rektör hocalarımıza, üniversitelerimize ve yükseköğretim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

EGE ÜNİVERSİTESİ'NDE TEPKİ İLE KARŞILANDI

Ege Üniversitesi öğrencileri, İlim Yayma Cemiyeti İzmir Şube Başkanı Prof. Dr. Musa Alıcı’nın rektör olarak atanmasını protesto ederek yürüyüş düzenledi.

Öğrenciler, atamayı “gerici ve kayyım” olarak nitelendirirken, tarikat ve cemaatlerin üniversitelerdeki etkisine karşı olduklarını vurguladı.