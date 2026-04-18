Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel gözaltına alındı... CHP'den peş peşe tepkiler

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 18 kişi, "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla gece saatlerinde gözaltına alındı.

ÇİFTCİ: "BU KUŞATMA SİYASETİNE ASLA TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Operasyona sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, şunları kaydetti:

"Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve yol arkadaşlarımız, 30 Ekim 2024’ten bu yana bildiğimiz, tanıdığımız yöntemlerle gözaltına alındı. Bundan önceki hukuksuz operasyonlarda olduğu gibi bugün de aslında hedef sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil. Hedef, yurttaşın oyuyla ortaya çıkan yönetme yetkisi, demokrasi ve sandığın kendisidir. Onursal Adıgüzel’in yanındayız. Yol arkadaşlarımızın yanındayız. Bu kuşatma siyasetine asla teslim olmayacağız."

BULUT: "SEÇİLMİŞLERE YÖNELİK BU HUKUKSUZ OPERASYONLAR DEMOKRASİYİ HEDEF ALMAKTADIR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da, gözaltılara şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Sandıkta kaybetmeyi hazmedemeyenler, millet iradesini gasp etmeyi alışkanlık haline getirenler bir kez daha yargı sopasına sarıldı. Bu kez de Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel, gece yarısı düzenlenen bir operasyonla gözaltına alındı. Seçilmişlere yönelik bu hukuksuz operasyonlar demokrasiyi ve millet iradesini hedef almaktadır. Ne yaparsanız yapın; hukuksuzluğa, siyasi operasyonlara ve demokrasiye yönelik bu müdahalelere boyun eğmeyeceğiz! Asla teslim olmayacağız!"

ZEYBEK: "BELEDİYE BAŞKANLARIMIZA VE PARTİMİZE YÖNELİK SALDIRILARA KARŞI DİRENECEĞİZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise, Adıgüzel'in gözaltına alınmasına yönelik yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ak Partili isimler seçilince sorun yok. Ama millet CHP’li isimleri seçince bu iktidarın zoruna gidiyor. Milli İrade bunu gerektirir diyerek hemen operasyon düzenliyorlar.

İşte bakın! Ataşehir’de seçim sonucu böyleydi. Onursal Başkanımız en yakın rakibine 52 bin oy farkı attı.

Sandıkta karşılık veremeyince önceki dönem Milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yapmış Ataşehir Belediye Başkanımız Onursal Adıgüzel ve yol arkadaşlarımıza şafak vaktini bırakıp gece yarısı operasyonu düzenlediler.

Daha önce Beykoz ve Şile’de olduğu gibi. Türkiye bilsin. İktidar seçimleri de, halkımızın oyunu da, tercihini de değersiz görüyor!

Belediye başkanlarımıza ve Partimize yönelik saldırılara karşı direneceğiz. Onursal Adıgüzel’in sonuna kadar arkasındayız. Belediyelerimize ve iradeye her koşulda sahip çıkmaktan bir adım geri durmayacağız!"