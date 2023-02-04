Ataşehir Belediyesi'ne operasyon: 26 kişi adliyeye sevk edildi
Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı "ihaleye fesat karıştırma" soruşturması kapsamında aralarında üç belediye başkan yardımcısının da bulunduğu gözaltındaki 28 şüpheliden 26'sı adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli ise sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında operasyon düzenlendiği öğrenildi. Soruşturmada dosyasında, ilk tespitin Ataşehir Belediyesi ile bir büro mobilya şirketi arasında olduğu belirtildi. 2013 yılındaki ihalede, belediyenin büro malzemeleri alımı ihalesinde "usulsüzlük" yapıldığı öne sürüldü.
Firmanın toplamda 5 farklı ihaleden güncel değeri hesaplanmamış haliyle 2 milyon lira kazanç elde edildiği kaydedildi. Ataşehir Belediyesi'nin açık hava reklam panolarının 3 yıl süreyle kiraya verilmesi işiyle ilgili yapılan iki ihalede de "usulsüzlük ve kamu zararı" olduğu yönünde iddialarda bulunması üzerine yapılan araştırmada, hem şüpheli firma yetkilisi hem de belediye görevlileri açısından ihaleye fesat karıştırma suçunun oluştuğunun tespit edildiği belirtildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Soruşturma kapsamında aralarından belediye başkanlarının da bulunduğu 30 şüphelinin gözaltına alınması için operasyon yapıldı. Operasyonda Ataşehir Belediye Başkan yardımcıları Sadık K. ve Orhan Ç., ile o dönem Ataşehir Belediyesi'nden mimar olan şu an ise Kadıköy Belediye Başkan yardımcılığı yapan Gül C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 26 şüpheli adliyeye sevk edilirken, 2 şüpheli sağlık sorunları nedeniyle serbest bırakıldı.
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