Ataşehir’de güzellik salonuna silahlı saldırı

22.11.2025 09:21:00
DHA
Ataşehir'de Sevim Alan Güzellik Merkezi’ne motosikletli kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 05.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ile Sevim Alan Güzellik Merkezi’nin önüne gelen iki şüpheliden biri, belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine doğru rastgele ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, binanın dört farklı noktasına kurşun isabet ettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

