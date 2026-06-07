Ataşehir'de park halindeki kamyonet alev alev yandı

Ataşehir'de park halindeki kamyonette henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi 57'nci Sokak'ta park halindeki kamyonette çıktı. Kamyonetin ön kısmında başlayan alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.



Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonet kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.