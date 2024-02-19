Ataşehir’de apartmanın dış cephesi alev alev yandı

Ataşehir’de metruk durumda olan 4 katlı apartmanın dış cephe kaplaması yandı.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 21:02
Ataşehir’de apartmanın dış cephesi alev alev yandı
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Yangın, Ataşehir Dudullu Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı metruk durumdaki apartmanın dış cephesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek apartmanın dış cephesine sirayet etti.

Vatandaşların yangını bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Çevre ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi, dış cephede meydana gelen yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sebebiyle Dudullu Caddesi Ümraniye istikameti bir süre trafiğe kapandı. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.


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