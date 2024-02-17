Kahramanmaraş’ta konteyner yangını!
6 Şubat depremlerinin merkez üslerinden Pazarcık ilçesinde bulunan çıkan yangında bir konteyner kullanılamaz hale geldi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi Çiğtemtepe mevkiindeki konteyner kentte yangın meydana geldi.
Konteyner yangını ihbarı üzerine büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti. Bölgeye ulaşan ekipler çıkan yangına müdahale etmesine rağmen konteyner tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangında can kaybı yaşanmazken, ekiplerin incelemesinin sürdüğü aktarıldı.
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