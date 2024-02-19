Antakya’da sanayi sitesinde yangın çıktı
Hatay’ın Antakya ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangınI itfaiye ekipleri söndürdü.
Yangın, Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yer alan iş yerinde meydana geldi.
Bilinmeyen nedenle işyerinden dumanlar çıkmaya başladı. Site içerisindeki yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, işyerinde çıkan yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı işyerinde maddi hasar oluştu.
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