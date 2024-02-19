Antakya’da sanayi sitesinde yangın çıktı

Hatay’ın Antakya ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangınI itfaiye ekipleri söndürdü.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:32
Antakya’da sanayi sitesinde yangın çıktı
Abone Ol google-news

Yangın, Antakya ilçesi Yeni Sanayi Sitesi içerisinde yer alan iş yerinde meydana geldi.

Bilinmeyen nedenle işyerinden dumanlar çıkmaya başladı. Site içerisindeki yangını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Göz Atın
Ümraniye'de korkutan çatı yangını... Alev alev yanıyor!

Ümraniye'de korkutan çatı yangını... Alev alev yanıyor!
Lüks sitenin otoparkında otomobil alev aldı

Lüks sitenin otoparkında otomobil alev aldı

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, işyerinde çıkan yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı işyerinde maddi hasar oluştu.


antakya haberleri Yangın haberleri

İlgili Haberler

Kahramanmaraş’ta konteyner yangını!

Kahramanmaraş’ta konteyner yangını!
Sakarya’da korkutan market yangını!

Sakarya’da korkutan market yangını!
Karaman’da evde çıkan yangında kedilerini kurtarıp dışarıya çıktılar

Karaman’da evde çıkan yangında kedilerini kurtarıp dışarıya çıktılar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi

CHP aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediyesi için Lütfü Savaş'ın ismi anons edilmedi
Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!

Ebru Gündeş evleniyor mu? Sürpriz evlilik kararı!
Avrupa'nın göbeğinde sığınmacılar ayaklandı

Avrupa'nın göbeğinde sığınmacılar ayaklandı
Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’

Okan Buruk’tan Derrick Köhn açıklaması: ‘Çok uyumluydu’
Lütfü Savaş’ın ismi anons edilmemişti: Eşinden dikkat çeken paylaşım

Lütfü Savaş’ın ismi anons edilmemişti: Eşinden dikkat çeken paylaşım
Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu

Eski YouTube yöneticisinin oğlu ölü bulundu
Atatürk karşıtı Necmettin Mermer, MHP'den aday oldu!

Atatürk karşıtı Necmettin Mermer, MHP'den aday oldu!
Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor

Trabzonspor, Pendikspor’u rahat geçti! Pendikspor 0-2 Trabzonspor