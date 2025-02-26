Ataşehir'de birçok cinsel saldırı suçuna karışan şüpheli yakalandı
Ataşehir’de birçok cinsel taciz ve istismar suçuna karıştığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, ilçede artan cinsel saldırı olayları üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Güvenlik kameraları ve mağdur ifadeleri doğrultusunda şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel, 'Serap Yazıcı' gerçeğini açıkladı
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak!
- Müjde Ar ve eski bakan eşi trafik kazası geçirdi!
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- 'İthal et' skandalında flaş gelişme