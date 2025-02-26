Ataşehir'de birçok cinsel saldırı suçuna karışan şüpheli yakalandı

Ataşehir’de birçok cinsel taciz ve istismar suçuna karıştığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Ataşehir'de birçok cinsel saldırı suçuna karışan şüpheli yakalandı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:04

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, ilçede artan cinsel saldırı olayları üzerine geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları ve mağdur ifadeleri doğrultusunda şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


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