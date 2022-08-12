Ataşehir'de Emlak Konut GYO önünde eylem yapan işçiler gözaltına alındı
İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’ndeki Halkbank Plazası’nın inşaatında çalışan işçiler, tazminat ve mesai ücretlerini alabilmek için Emlak Konut GYO önünde eylem yaptı. Çevik kuvvet polisleri, haklarını arayan işçilerin etrafını barikatlarla çevirdi. Polis, tepki gösteren sendika temsilcileri ve üyelerini gözaltına aldı.
İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’ndeki Halkbank Plazası’nı yapan YDA GROUP bünyesinde çalışan işçiler, kıdem tazminatları ve ihbar tazminatları ile fazla mesai ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle bugün eylem yaptı.
SENDİKA TEMSİLCİLERİ DE GÖZALTINA ALINDI
Sloganlar atarak Ataşehir’de bulunan Emlak Konut GYO önüne giden DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş sendikalarına üye işçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının teslim edilmesi için direniş başlattı.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabında görüntülü paylaşımlar yapan Dev Yapı-İş Sendikası, eylem sırasında sendika temsilcileri ve üyelerinin ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığını duyurdu.
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