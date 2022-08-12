Ataşehir'de Emlak Konut GYO önünde eylem yapan işçiler gözaltına alındı

12 Ağustos 2022 Cuma, 16:17

İstanbul Ataşehir Finans Merkezi’ndeki Halkbank Plazası’nı yapan YDA GROUP bünyesinde çalışan işçiler, kıdem tazminatları ve ihbar tazminatları ile fazla mesai ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle bugün eylem yaptı.

SENDİKA TEMSİLCİLERİ DE GÖZALTINA ALINDI

Sloganlar atarak Ataşehir’de bulunan Emlak Konut GYO önüne giden DİSK’e bağlı Dev Yapı-İş ve İnşaat-İş sendikalarına üye işçiler, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının teslim edilmesi için direniş başlattı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabında görüntülü paylaşımlar yapan Dev Yapı-İş Sendikası, eylem sırasında sendika temsilcileri ve üyelerinin ters kelepçe yapılarak gözaltına alındığını duyurdu.